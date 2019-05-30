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عاجل.. السيسي يصل إلى قصر الصفا للمشاركة في القمة العربية الطارئة

الخميس 30/مايو/2019 - 11:58 م
عاجل.. السيسي يصل إلى قصر الصفا للمشاركة في القمة العربية الطارئة
الرئيس السيسي
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أمنية فوزي
 
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قصر الصفا للمشاركة في القمة العربية الطارئة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
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