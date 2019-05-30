أجايي ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

انتظم النيجيري جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.





وتعافى اللاعب من الإصابة بكدمة في قصبة القدم، والتي تعرض لها في مران الفريق الجماعي مساء أمس الأول، الثلاثاء.



