أجايي ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية
الخميس 30/مايو/2019 - 10:36 م
علي نبوي ومحمد الصو
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انتظم النيجيري جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.
وتعافى اللاعب من الإصابة بكدمة في قصبة القدم، والتي تعرض لها في مران الفريق الجماعي مساء أمس الأول، الثلاثاء.
يذكر أن جونيور أجاي كان قد اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة، أمس، على هامش مران الفريق قبل أن ينتظم اليوم في تدريبات الكرة.
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