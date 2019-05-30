بعد تحذيرات 100 مليون صحة.. كيف تؤثر الشيكولاته على صحة الأطفال؟

الكثير من الأمهات والآباء يقررون مكافئة طفلهم المُطيع بقطعة من الشيكولاتة، ولعل هذه العادة الخاطئة جعلت الأطفال محبين بشكل كبير للشيكولاتة، فضلا عن مذاقها السكرى اللذيذ والمحبب للأطفال والكبار أيضا، حيث حذرت حملة 100 مليون صحة، من تناول الأطفال للشيكولاته، مؤكدة إنها تصيب بالسمنة المفرطة، لذا ترصد "الفجر"، أضرار تناول الشيكولاته وتأثيرها على الأطفال، وذلك من خلال السطور القادمة.

السمنة

الشوكلاته غنية بالسعرات الحراريه من دهون وسكريات، فإذا أكلها الطفل بشكل غير منتظم تسبب له السمنة.

خصائص الإدمان

تحتوي على مجموعة مواد تمتلك خصائص الإدمان عند اللحظة التي تبدأ فيها تناول الشيكولاته.

الصداع

ترتبط بالتوتر العصبي والصداع النصفي، وتزيد اضطرابات النوم والأحلام المزعجة إذا تم تناولها ليلا.

تسوس الأسنان

كما ان هناك اضرار عند تناول الشيكولاته للاطفال حيث تؤدي إلى زيادة احتمالية تسوس الأسنان، حيث ان الكثير من الشيكولاتة غير صحى بالمرة على الطفل وأسنانه، فالسكريات التى تحتوى عليها قطعة الشيكولاتة، تضر مينا أسنان الطفل لأنها مكونة لهذا الحمض الذى يضر بها، مما يجعل تناولها بشكل مستمر أمر فى غاية الخطورة لتسوس الأسنان وضعفها فى سن مبكرة لدى الطفل، فضلا عن أن الكثير من الشيكولاتة يرفع نسب السكريات فى الجسم، وهو قد يكون سببا حقي قيا فى إصابة بعض الأطفال بالسمنة مما يعيقهم عن الحركة بشكل مريح ويضعف مناعتهم وصحتهم.

الحساسية

كما انه ايضا تحسس الأطفال من بعض أنواع الشوكولاتة، وذلك بسبب احتوائها على مواد عديدة تسبب الحساسية لديهم، كالحليب، أو الألبان؛ لذا على الوالدين تقدير الكمية الواجب إعطائها للطفل في هذه المرحلة، كما أنّ عليهم المباعدة بين الوجبات الصلبة الجديدة على الطفل، وذلك لتحديد الأغذية التي تتسبب لهم الحساسية.

حصى الكلى

تحتوي الشّوكولاتة على نسبة عالية من مادة الأكسالات، التي تزيد كمية حمض اليوريك في البول؛ مما يزيد من احتمال تكوين حصى الكلى.