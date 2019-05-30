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توافد زعماء الدول العربية لمطار جدة للمشاركة بقمم مكة

الخميس 30/مايو/2019 - 07:58 م
توافد زعماء الدول العربية لمطار جدة للمشاركة بقمم مكة
زعمء الدول العربية
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 توافد عدد من زعماء وممثلي الدول العربية والإسلامية، اليوم الخميس، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية.

وسيوتجهون بعد ذلك لمدينة مكة المكرمة للمشاركة في القمة الخليجية والقمة العربية الاستثنائية والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.  
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