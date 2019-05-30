موقع الشركة السعودية للكهرباء: رابط تقديم شكوى الاعتراض على فاتورة الكهرباء والتسجيل في “برنامج تيسير”

الشركة السعودية للكهرباء تقدم رابط شكوى الاعتراض على فاتورة الكهرباء، يمكن للمشتركين في الشركة السعودية للكهرباء تقديم شكوى الاعتراض على فاتورة الكهرباء، ونقدم لكم من خلال هذا المقال طرق تقديم شكوى الاعتراض على قيمة فاتورة الكهرباء بالسعودية، حيث تتيح الشركة السعودية للكهرباء طرق ووسائل مختلفة للمشتركين بها لتقديم الشكاوى الخاصة بقيمة الفاتورة الالكترونية، كما أطلقت الشركة السعودية للكهرباء برنامج جديدة لسداد فواتير الكهرباء للمشتركين الذين يتراوح استهلاكها بين 300 : 3000 ريال سعودي، ويسمى هذا البرنامج “برنامج تيسير“، وأصبح الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة الكترونيًا، حيث يعد فاتورة شهر مايو 2019 هي الفاتورة السابعة عشر منذ تطبيق الفاتورة الإلكترونية عبر الشركة السعودية للكهرباء، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى ماهية برنامج تيسير والمشتركين الذين لهم الحق في التسجيل في برنامج تيسير للكهرباء وطرق التسجيل في برنامج تيسير.





الاعتراض على فاتورة الكهرباء

الاعتراض على فاتورة الكهرباء بالسعودية متاح لجميع المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء بعد الدخول على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة، حيث أعلنت الشركة أن كل من يرى زيادة في قيمة الفاتورة الالكترونية تقديم شكوى الاعتراض على فاتورة الكهرباء عن طريق عدة طرق وهي كالاتي:





تقديم الاعتراض عن طريق تطبيق الكهرباء.

الاتصال على رقم الشركة السعودية للكهرباء 920001100.

تقديم الاعتراض عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء.

تقديم الاعتراض عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء في الفيس بوك وتويتر.





برنامج تيسير

أطلقت الشركة السعودية الكهرباء برنامج تيسير لعملائها طبقًا لضوابط وشروط محددة، حيث أن برنامج تيسير هو برنامج لمساعدة المشاركين من القطاع السكني لمساعدتهم في سداد الفواتير نتيجة شكاوى الناس من ارتفاع فاتورة الكهرباء، تشمل برنامج تيسير المشتركين الذين يتراوح استهلاكها بين 300: 3000 ريال سعودي، وذكرت الشركة السعودية للكهرباء أن يتراوح مشتركي برنامج تيسير نحو 3 ملايين مشترك.





تسجيل برنامج تيسير

التسجيل في برنامج تيسير الذي أطلقته الشركة السعودية للكهرباء سيكون تلقائيًا بداية من الشهر الحالي حسب ما ذكرته الشركة السعودية للكهرباء، حيث يتيح برنامج تيسير الفرصة للمشتركين من القطاع السكني الذين يتراوح استهلاكها ما بين 300:3000 ريال سعودي بأن يقوموا بسداد متوسط الاستهلاك الشهري من الكهرباء. بدأت الشركة السعودية للكهرباء منذ أمس الخميس الموافق يوم 9/8/2018 ميلاديًا اصدار فواتير الكهرباء، وتستمر الشركة السعودية للكهرباء في تلقي تحصيل السداد لقيمة فاتورة الكهرباء لشهر يوليو على شكل دفعات حيث تستمر لمدة 7 أيام تباعًا، وفي حال واجتهكم أي مشكله في تسجيل برنامج تيسير يمكنكم التواصل مع فريق الدعم الفني للشركة السعودية للكهرباء لحل المشكلة.





ويمكن للمشتركين في الشركة السعودية للكهرباء تقديم الاعتراض على قيمة الفاتورة بحد الطرق التي ذكرناها سابقًا، وإذا واجهتكم أي مشكلة يمكنكم مراسلتنا عن طريق ترك تعليق أسفل المقال، وسنرد عليكم على الفور.





استعلام فاتورة الكهرباء

فواتير الكهرباء شهر نوفمبر سوف تصدر بعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية في يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ميلادية الموافق 19 ربيع الأول 1440 هجرية، ويمكنكم بعد ذلك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية لشهر نوفمبر 2018، حيث تم توحيد موعد نزول رواتب الموظفين مع مواعيد إصدار فاتورة الكهرباء السعودية وفاتورة المياه، وإذا رأيتم زيادة في قيمة فاتورة الكهرباء يمكنكم تقديم شكوى الاعتراض من خلال الطرق التي عرضناها خلال المقال.





يمكن لعملاء الشركة السعودية للكهرباء استعلام فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر 2018 بعد نزول رواتب الموظفين والعاملين بالسعودية، حيث تقدم الشركة السعودية للكهرباء خدمات إلكترونية متميزة من خلال البوابة الإلكترونية للشركة، كما يمكن تقديم شكوى الاعتراض على قيمة فاتورة الكهرباء من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء والخط الساخن للشركة وفريق خدمة العملاء والدعم الفني.



