وزير الإعلام: "قمم مكة" تؤكد محورية الدور السعودي في مواجهة المخاطر

أكد وزير الإعلام تركي الشبانة، أن استضافة المملكة لـ"قمم مكة" تؤكد محورية الدور السعودي والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين في مواجهة المخاطر وتعزيز التضامن الإسلامي.

وقال الشبانة عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "أيام مباركة ودعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد ثلاث قمم في مكة المكرمة؛ السعودية تؤكد على السلام، وهمها الأول تنمية المنطقة".