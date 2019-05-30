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حسام موافي: الدقيقة بتفرق في علاج مريض انسداد الشريان التاجي

الخميس 30/مايو/2019 - 07:52 م
حسام موافي: الدقيقة بتفرق في علاج مريض انسداد الشريان التاجي
حسام موافي
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الضفدعة في الشتاء تكون مثل الميتة، لا تُخرج ولا تتحرك، وهذا ما يسمى بالبيات الشتوي، وكذلك عضلة القلب من الممكن أن تكون في حالة تشبه البيات الشتوي، وفي حال تسليك الشربان تقوم بالعمل بشكل عادي جدًا.

وتابع "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، ان مريض انسداد الشريان التاجي لا يُعالج في المنزل أو عربة الإسعاف على وجه الإطلاق، معقبًا: "الدقيقة بتفرق في علاج مريض القلب".
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