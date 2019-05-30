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رئيس مجلس وزراء قطر يصل جدة للمشاركة في قمم مكة الثلاث

الخميس 30/مايو/2019 - 06:24 م
رئيس مجلس وزراء قطر يصل جدة للمشاركة في قمم مكة الثلاث
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الفجر السعودي
 
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وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.


وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ورئيس بعثة الشرف المرافق سلطان السلطان، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.
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