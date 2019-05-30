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مقتل 40 مُسلحًا من طالبان في عمليات منفصلة للقوات الأفغانية وسط أفغانستان

الخميس 30/مايو/2019 - 06:11 م
مقتل 40 مُسلحًا من طالبان في عمليات منفصلة للقوات الأفغانية وسط أفغانستان
مُسلحين من طالبان
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وكالات
 
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 أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الخميس، أن القوات الأمنية نفذت عمليات منفصلة لها في إقليمي وارداك ولوجار بوسط أفغانستان، أسفر عنها مقتل ما لا يقل عن 40 من مُسلحي حركة طالبان. 

وذكرت المصادر، في تصريح لها أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية: أن قوات الأمن أطلقت عدد من الغارات الجوية على مواقع تابعة للحركة المُسلحة في أحد أحياء إقليم وارداك، ردًا منها على هجوم طالبان على أحدى النقاط الأمنية في الإقليم. 

وأضافت أيضًا أن القوات الأفغانية أطلقت غارات أخرى على إقليم لوجار، مما أسفر عن مقتل 4 على الأقل من مُسلحي طالبان. 

من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتي من بينها حركة طالبان على تلك الأنباء حتى الآن.

ويُعتبر إقليم وارداك ولوجار من أكثر الأقاليم التي تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات المُسلحة، التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد. 
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