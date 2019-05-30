روابط نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الأول بغداد والبصرة جميع محافظات العراق |موقع السومرية نيوز وزارة التعليم العراقية

اليوم سنقدم لكم روابط نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الأول بغداد والبصرة وجميع محافظات العراق والتي سيتم رفعها عبر موقع السومرية نيوز وموقع النجاح وعبر موقع وزارة التعليم العراقية، لتوفير على الطلاب البحث عن نتائج العراق 2018 ، التي خاضها ما يقارب من 450 ألف طالب وطالبة، حيث انتهي طلاب الصف الثالث من امتحانات نتيجة الثالث المتوسط بالعراق خلال الأسبوع الماضي.









نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الأول





حيث يزداد البحث خلال الأيام الحالية على نتائج الثالث المتوسط 2018 الدور الأول، بعد أن أكدت عده مصادر بوزارة التربية والتعليم العراقية أنه تم اعتماد نتائج العراق الدور الأول عبر موقع ناجح (من هنا)، ويمكن الآن لجميع الطلاب عرفة النتائج من خلال الرقم الامتحاني.





ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الثالث المتوسط 2019 محافظة بغداد قبل جميع المحافظات، ومن ثم يتم إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط لمحافظات شمال العراق ومن ثم محافظات الوسط والجنوب.









روابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2019 لجميع محافظات العراق





سيتم تفعيل روابط نتائج الثالث المتوسط 2019 لجميع محافظات العراق، فور اعتمادها من جانب وزير التربية العراقية الدكتور محمد إقبال الصيدلي، حيث يشار إلى أنه يتم رفع نتيجة الثالث المتوسط 2019 من خلال ملف بي دي أف، ويشار إلى أن مواقع نتيجة العراق 98 هي:





موقع السومرية نيوز

موقع وزارة التربية العراقية

موقع ناجح

قناة التلجرام





موقع وزارة التربية الوطنية





نتيجة الصف الثالث المتوسط دور أول





هذا وقد أكد بيان وزير التربية والتعليم بالعراق، أنه تم اتباع إجراءات أمنية مشدده من أجل ضمان سلامة سير امتحانات نتائج المتوسط 2018 لجميع محافظات العراق، بجميع أقسام الدراسات الأربعة المختلفة :





الدراسة العربية

الدراسة الكردية

الدراسة التركمانية

الدراسة الأجنبية









متابعة نتائج الثالث المتوسط بالعراق





من المتوقع اعتماد نتيجة الثالث المتوسط 2018 خلال الـ 48 ساعة القادمة.





أعلنت وزارة التربية العراقية أنه سيتم اعتماد نتائج الثالث المتوسط 2018 ( الرصافة1 ، الرصافة2 ، الرصافة3 ، الديوانية ، البصرة ، النجف الاشرف ، ديالى ، الناصرية ، ميسان ، الكوت) يوم الخميس القادم.





تجدر الإشارة إلي أن نسبه النجاح المادة الإسلامية اعلي من نسبه نجاح ماده اللغة الانجليزية.





من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الثالث المتوسط 2018 بالعراق غدا الخميس.





ومن المقرر اعتماد نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الأول لباقي محافظات العراق خلال الساعات القادمة.