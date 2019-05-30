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أحمد عمر هاشم: من يؤذي جاره ينتفي عنه الإيمان بالله

الخميس 30/مايو/2019 - 04:56 م
أحمد عمر هاشم: من يؤذي جاره ينتفي عنه الإيمان بالله
أرشيفية
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رقية جمال
 
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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن حق الجار لها حقوق شرعها الإسلام؛ لكونه أقرب الناس للإنسان، وأدرى الناس بمداخله، وحين يحتاج الإنسان لأحد يكون جاره الأقرب.

وأضاف "هاشم"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الإسلام ربط بين حسن معاملة الجار والإيمان بالله، فالرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره"، مشددًا على أن من يؤذي جاره ينتفي عنه الإيمان بالله.

وتابع، أن قول رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ"، يؤكد أهمية الجوار في الإسلام، موضحًا أن هناك جوار في السكن، وجوار في العمل، وجوار في السفر، فكل من كان قريب من الإنسان هو جاره.

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المزيد عن: فضائية الحدث اليوم رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد عمر هاشم
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