11.33% تباطؤ نمو المعروض النقدي بالمركزي المصري في أبريل

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري يوم الخميس أن نمو المعروض النقدي (ن2) تباطأ في أبريل إلى 11.33 بالمئة على أساس سنوي من 11.39 بالمئة في مارس.





وبلغ المعروض النقدي 3.76 تريليون جنيه (224.88 مليار دولار) في نهاية أبريل، ارتفاعا من 3.72 تريليون جنيه قبل شهر.