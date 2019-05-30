أمريكا تتهم روسيا بإجراء تجارب نووية

تعتقد الولايات المتحدة، أن روسيا ربما تجري تجارب نووية على مستوى منخفض، حسبما أكدّ مسؤول مخابرات أمريكي، بينما قال رئيس هيئة مراقبة معاهدة نووية عالمية، إنه لا توجد مؤشرات على حدوث مثل هذه الانتهاكات من جانب موسكو.





وتتمتع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، التي تم التفاوض عليها في التسعينيات، بدعم عالمي واسع النطاق، لكن يجب التصديق عليها من قبل ثماني دول أخرى في مجال التكنولوجيا النووية، من بينها إسرائيل وإيران ومصر والولايات المتحدة حتى تدخل حيز التنفيذ، وصدقت عليها روسيا عام 2000.





ومع ذلك، قال رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية :"تعتقد الولايات المتحدة أن روسيا ربما لا تلتزم بوقفها للتجارب النووية بطريقة تتفق مع معيار" العائد الصفري ".



