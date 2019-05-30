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عاجل.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

الخميس 30/مايو/2019 - 04:40 م
عاجل.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
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يحيى حلمي
 
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019.

 

وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.


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