عاجل.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك
الخميس 30/مايو/2019 - 04:40 م
يحيى حلمي
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن تكون إجازة
عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق
6 يونيو 2019.
وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة
المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
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