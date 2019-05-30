مفاجآت سارة للإعلاميين بعد عيد الفطر

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هنأ الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، ومجلس النقابة، إعلاميي مصر بعيدهم الـ٨٥ ، مؤكدًا أن القادم أفضل، بعد أن أصبح لهم نقابة تدافع عنهم، وعن مهنتهم، وتُعلى من شأن المهنية والحرية المسؤولة، التي تبني ولا تهدم.







وقال "سعدة" في بيان له، إنه سيتم الإعلان عن أخبار سعيدة للإعلاميين، وهي بدء لجان النقابة المختلفة من إسكان ورعاية صحية وحج وعمرة وترفيه ورحلات وتثقيف وتدريب، في العمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وتقديم خدماتها لأعضاء النقابة.