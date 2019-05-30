ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجآت سارة للإعلاميين بعد عيد الفطر

الخميس 30/مايو/2019 - 03:25 م
مفاجآت سارة للإعلاميين بعد عيد الفطر
نقابة الإعلاميين - أرشيفية
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
هنأ الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، ومجلس النقابة، إعلاميي مصر بعيدهم الـ٨٥ ، مؤكدًا أن القادم أفضل، بعد أن أصبح لهم نقابة تدافع عنهم، وعن مهنتهم، وتُعلى من شأن المهنية والحرية المسؤولة، التي تبني ولا تهدم.



وقال "سعدة" في بيان له، إنه سيتم الإعلان عن أخبار سعيدة للإعلاميين، وهي بدء لجان النقابة المختلفة من إسكان ورعاية صحية وحج وعمرة وترفيه ورحلات وتثقيف وتدريب، في العمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وتقديم خدماتها لأعضاء النقابة.
Advertisements
المزيد عن: نقابة الإعلاميين عيد الإعلاميين طارق سعدة الفجر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الزمالك
x
22:00
الانتاج الحربي