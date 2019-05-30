ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الرئيس يستمع لشرح مفصل من متحدث التحالف العربى عن الاعتداءات الإيرانية

الخميس 30/مايو/2019 - 03:24 م
الرئيس يستمع لشرح مفصل من متحدث التحالف العربى عن الاعتداءات الإيرانية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
Advertisements
طباعة
أ ش أ
 
Advertisements
استمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، لشرح مفصل من العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى، حول الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية.

كما طالع الرئيس بعض الأسلحة التى تعد دليلا على الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المجال الجوى السعودى.

وعقب ذلك حرص الرئيس السيسى على عقد مباحثات مع الأمير خالد بن الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة فى قاعة الاستقبال فى المطار.

تأتى مشاركة الرئيس السيسى بالقمتين العربية والإسلامية فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء فى المنظمتين بالعالمين العربى والإسلامى، والمساهمة بفعالية فى جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.

Advertisements
المزيد عن: متحدث التحالف العربى العقيد تركى المالكى الرئيس عبدالفتاح السيسى الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية الاعتداءات الإيرانية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الزمالك
x
22:00
الانتاج الحربي