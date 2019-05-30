الرئيس يستمع لشرح مفصل من متحدث التحالف العربى عن الاعتداءات الإيرانية

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، لشرح مفصل من العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى، حول الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية.





كما طالع الرئيس بعض الأسلحة التى تعد دليلا على الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المجال الجوى السعودى.





وعقب ذلك حرص الرئيس السيسى على عقد مباحثات مع الأمير خالد بن الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة فى قاعة الاستقبال فى المطار.





تأتى مشاركة الرئيس السيسى بالقمتين العربية والإسلامية فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء فى المنظمتين بالعالمين العربى والإسلامى، والمساهمة بفعالية فى جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.



