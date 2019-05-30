خريطة مشروعات مصر.. "قناة السويس الجديدة" حلم أصبح واقع

يعتبر مشروع قناة السويس الجديدة، أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي نشأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف إنجاح مشروع محور التنميه بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستى عالمي.





قناة السويس الجديدة

تعد تفريعة لقناة السويس من الكيلو متر 60 إلى الكيلو متر 95، افتتحت في 2015م، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول إجمالي 37 كم.





وذلك، بهدف إنشاء قناة جديدة موازية وتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبه من الازدواجيه لتسيير السفن فى الاتجاهين بدون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة ويقلل من زمن عبور السفن الماره، ويزيد من قدرتها الأستيعابيه لمرور السفن في ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل وارتباطا بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ويرفع درجة الثقة في القناه كأفضل ممر ملاحي عالمى ويقلل من قيمة الفكر في قنوات بديلة تنافسية بالعالم و المنطقة كما يرفع أيضا درجة الثقة في استعداد مصر لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وينعكس كل ما سبق على زيادة الدخل القومى المصري من العملة الصعبة ويصب في خزينة الدولة مباشرة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل للشباب المصري وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.





أهداف المشروع

ويهدف المشروع، زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة.تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية في قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحي.

وتقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال.تقليل زمن الإنتظار للسفن ليكون 3 ساعات في أسوء الظروف بدلاً من ( 8 إلى 11 ساعة ) مما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن ويرفع من درجة تثمين قناة السويس.

والإسهام في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي ويرفع من درجة تصنيفها.زيادة القدرة الأستيعابية لمرور السفن في القناة لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل.

كما أنه يعد خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنميه بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستى عالمي.





نتائج المشروع

زيادة القدرة الإستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة قياسية عام 2023 بدلًا من 49 سفينة عام 2014.تحقيق العبور المباشر دون توقف لعدد 45 سفينة فى كلا الأتجاهين مع إمكانية السماح لعبور السفن حتى غاطس 66 قدم في جميع أجزاء القناة.زيادة عائد قناة السويس بنسبة 259% عام 2023 ليكون 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالى 5.3 مليار دولار، مما يؤدي إلى الانعكاس الإيجابي المباشر على الدخل القومي المصري من العملة الصعبة.زيادة فرص العمل لأبناء مدن القناة و سيناء والمحافظات المجاورة مع خلق مجتمعات عمرانية جديدة.تعظيم القدرات التنافسية للقناة و تميزها على القنوات المماثلة رفع درجة التصنيف العالمي للمجرى الملاحي نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحي أثناء مرور السفن.





أعمال الحفر

تبلغ كمية أعمال الحفر على الناشف 258 مليون متر مكعب بتكلفه تقديرية 4 مليار جنيه.





أعمال التكسيات

بينما تبلغ أطوال التكسيات 100 كيلومتر طولي بتكلفه تقديرية 500 مليون جنيه.





أعمال التكريك

كما تبلغ إجمالي كميات أعمال التكريك 242 مليون متر مكعب بتكلفه تقديرية 15 مليار جنيه.



