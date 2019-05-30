حسين زين يهنئ الإعلاميين بعيدهم الخامس والثمانين

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وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التهنئة لكافة الإعلاميين في عيدهم الخامس والثمانين، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتقدم.





وقال في بيان له، إن هذا اليوم الذي انطلقت فيه عبارة «هنا القاهرة» لأول مرة عبر أثير الإذاعة عام 1934 إيذانًا بميلاد الإذاعة المصرية الرسمية، ومنذ انطلاقها وهي تقدم إعلامًا وطنيًا، لعب دور.ا كبيرًا في تشكيل وعي ووجدان المصريين وتنوير العقول.





وأضاف "زين" أن الهيئة بتكاتف أبنائها قادرون على مواصلة هذا الدور، وأن يستمر عطائهم في تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، وفي حربها ضد الإرهاب الأسود، مؤكدًا أنه يقع على عاتق أبناء الوطنية للإعلام مسئولية كبيرة في تقديم نموذج إعلامي تنموي توعوي يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعي، ويُنير العقول، ويُعلي من قيم مجتمعنا إعلامًا يتمتع بالشفافية والمصداقية وحريه الرأي والتعبير المسؤ

ولة.



كما أكد "زين" أن الهيئة لا تدخر جهدًا في دعم أبنائها، وتحقيق تطلعاتهم بتحسين المستوي الوظيفي والمحتوي الإعلامي، وذلك من خلال البحث عن أفكار جديدة لتعظيم مواردها، لدفع عملية تحسين وتطوير الأداء، وهو ما يتطلب مواصلة العمل الجاد، وبذل كل الجهد، وتكاتف أبناء الهيئة، بما يحقق الاستمرارية في تحقيق تلك الأهداف، وتحقيق النجاح.