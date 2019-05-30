رئيس الزمالك يطعن في انسحاب الأهلي

اعترف رئيس الزمالك بأهمية مباراة فريقه ضد الإنتاج الحربي مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري.









ونقل رئيس الزمالك للاعبيه أن الأهلي أجل البت فى انسحابه من الدوري إلى السبت المقبل انتظاراً لنتيجة مباراتهم ضد الإنتاج الحربي بحيث يعلن انسحابه حال فوز الأبيض أو استكمال الدوري حال التعثر.









وكشف رئيس الزمالك عن أن مباراة الجونة أو حرس الحدود ستكون بعد حسم البقاء في الدوري الممتاز لكليهما.



