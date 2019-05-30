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"الدفاع الأمريكية" تسعى للحصول على تمويلات جديدة لدعم الناتج المحلي للمعادن الأرضية

الخميس 30/مايو/2019 - 11:55 ص
الدفاع الأمريكية تسعى للحصول على تمويلات جديدة لدعم الناتج المحلي للمعادن الأرضية
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تسعى للوصول إلى تمويلات فيدرالية جديدة لدعم الناتج المحلي للمعادن الأرضية النادرة وخفض الاعتماد على الصين.

وقال المتحدث باسم البنتاجون مايك أندرو أمس الأربعاء إن طلب وزارة الدفاع الأمريكية تم إدراجه في تقرير أُرسل للبيت الأبيض والكونجرس.

وتأتي التحركات الأمريكية بعد أن ألمح رئيس تحرير صحيفة تديرها الحكومة الصينية إلى أن بكين قد تلجأ إلى المعادن الأرضية النادرة في حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

والمعادن الأرضية النادرة هي مجموعة تتألف من 17 عنصر يتم استخدامهم في الإنتاج في عدد كبير للغاية من القطاعات بما فيها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتكرير النفط، وصناعة الزجاج، والإلكترونيات.

وأضاف أندرو في تصريحات لوكالة "رويترز" أن الوزارة تعمل عن كثب مع الرئيس والكونجرس والصناعة الأمريكية لتحسين التنافسية الأمريكية في سوق المعادن.

وتشكل وزارة الدفاع الأمريكية 1 بالمئة من الطلب الأمريكي على المعادن الأرضية النادرة حيث أن الطلب الأمريكي يعادل 9 بالمئة من الطلب العالمي على المعدن.
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