ارتكبوا 14 حادث سرقة.. ضبط تشكيل عصابي بالمنيا وبني سويف
الخميس 30/مايو/2019 - 11:50 ص
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
Advertisements
سقط في قبضة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تشكيلين عصابين لسرقة الدارجات النارية ارتكبوا 14 حادث سرقة بالمنيا وبني سويف.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف قيام 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية وتخلصهم من اللوحات المعدنية الخاصة بها وطمس أرقام الشاسية والموتور.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 4 وقائع بدائرة قسم شرطة بنى سويف، وأرشدوا عن المسروقات.
كما أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، قيام أربعة عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" - بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 10 وقائع مماثلة بدائرة قسم المنيا ومركز التل الكبير بالإسماعيلية، وأرشدوا عن المسروقات،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف قيام 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية وتخلصهم من اللوحات المعدنية الخاصة بها وطمس أرقام الشاسية والموتور.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 4 وقائع بدائرة قسم شرطة بنى سويف، وأرشدوا عن المسروقات.
كما أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، قيام أربعة عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" - بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 10 وقائع مماثلة بدائرة قسم المنيا ومركز التل الكبير بالإسماعيلية، وأرشدوا عن المسروقات،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements
المزيد عن: تشكيل عصابى المنيا وبنى سويف اجهزة الامن
- القبض على عاملين كونا تشكيلا عصابيا بسوهاج
- ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف حقائب السيدات بالمنيا
- سقوط تشكيلين عصابيين لسرقة المساكن والدراجات النارية بالدقهلية وبورسعيد
- ضبط عناصر تشكيل عصابي ببورسعيد تخصص في سرقة المساكن
- ضبط شقيقين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات النارية بنطاق محافظتي الدقهلية والشرقية
- ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بسوهاج
- سقوط تشكيلين عصابيين في سرقة الدراجات النارية بالسويس وبني سويف
- ضبط تشكيلين عصابيين ارتكبا 19 واقعة سرقة سيارات ودراجات وتزوير رخص ببورسعيد
- سقوط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بالمنيا وسوهاج