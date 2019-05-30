نشرة أخبار الظهيرة.. "السيسي" في السعودية لحضور قمة مكة

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، أجندة الرئيس السيسي في قمة مكة، فضلًا عن وداع مدير الأمن في جنازة عسكرية.





يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللتين ستعقدان على التوالي بمكة المكرمة اليوم وغدًا، ٣٠ و٣١ مايو الجاري.





تستكمل اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره محاكمة جمال الدين اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا، وخصصت الجلسة لتقديم طلبات الدفاع وحضور المحامي الأصيل.





كشف المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية، عن أن صادرات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والأدوية سجلت 174 مليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2019.





سمع دوي انفجار، اليوم الخميس، في محيط الأكاديمية العسكرية في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب وسائل إعلام.





أدى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا،والدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج واللواء خالد توفيق قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، وعدد من مديري أمن محافظات الصعيد ومن القيادات الأمنية، والتنفيذية والقيادات الشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء مجلس النواب، و أسرة الفقيد الراحل، صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم على اللواء "جمال شكر" مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط.







