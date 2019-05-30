سر زوجة "فالفيردي" في استمراره ببرشلونة
الخميس 30/مايو/2019 - 10:44 ص
الفجر الرياضي
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قرر رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو استمرار إرنستو فالفيردي في تدريب الفريق خلال الموسم الجديد رغ ضياع البطولات.
وأوضح موقع
"بارسا بلوجرانا" أن فالفيردي يقضي حاليا عطلته الصيفية، لكن بارتوميو قال
إنه اتصل بزوجة المدرب، البالغ من العمر 55 عاما، ليؤكد لها أنه سيستمر في منصبه.
وكشفت صحيفة
"سبورت" الإسبانية أن رئيس برشلونة اجتمع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
لتحديد مصير فالفيردي، حيث أجمع الطرفان على دعم المدرب خلال الفترة المقبلة.
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