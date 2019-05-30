أمير كرارة يطرح البوستر الرسمي لـ كازابلانكا ويصالح محمود البزاوي

طرح الفنان أمير كرارة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، البوستر الرسمي لفيلمه كازابلانكا الذي ينافس من خلاله في موسم عيد الفطر السينمائي.









وظهر كرارة متصدرا البوستر مع أبطال الفيلم، مع إضافة الفنان محمود البزاوي الذي لم يكن متواجدا في البوستر الترويجي للفيلم وهو ما دفع نجله أكرم للهجوم على امير كرارة والمخرج بيتر ميمي بسبب والده من خلال أحد منشوراته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.









وتدور أحداث الفيلم حول في إطار الإثارة والتشويق حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم (هجامين البحر)، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.



