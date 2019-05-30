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نصر سالم: المعلومات الموجودة بحوزة الإرهابي هشام عشماوي وصلت قبل القبض عليه

الخميس 30/مايو/2019 - 06:20 ص
نصر سالم: المعلومات الموجودة بحوزة الإرهابي هشام عشماوي وصلت قبل القبض عليه
الإرهابي هشام عشماوي
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نعيم يوسف
 
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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، إن مصر أنفقت على هشام عشماوي ودربته أعلى تدريب لحماية الوطن، ولكنه انقلب ضده وخان، وسقط.

وأضاف "سالم"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المعلومات الموجودة بحوزته ليست لها قيمة، ووصلت قبل القبض عليه وتم التعامل معها.

وأكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة: "أدى الذل والعار اللي وقع فيه"، مستشهدًا بالآية التي تقول: " قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ".
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