أيمن عقيل: منظمة "هيومن رايتس ووتش" لا تصدر تقارير حقوقية بل سياسية



وأضاف "عقيل"، في تصريحات لبرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن المنظمة عملت من تنظيم "داعش" جهة مسلحة في نزاع مسلح مع مصر، وكأن الجيش المصري عليه أن يتخلى عن حماية البلاد.



ولفت إلى أن المنظمة توصى الأمريكان بعدم تسليح الجيش المصري، وكأنها لا تريد الجيش المصري الدفاع عن بلده ضد جماعة إرهابية.

قال أيمن عقيل، رئيس منظمة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" لا تصدر تقارير حقوقية بل تصدر تقارير سياسية، وفي التقرير الأخير الذي هاجمت فيه مصر، أدانت نفسها.