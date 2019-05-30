أول تعليق من ساري بشأن رحيل هازارد
الخميس 30/مايو/2019 - 01:00 ص
عمر عبدالعزيز
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تحدث الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، عن خروج نجمه إيدين هازارد من الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، للإنضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.
وقال ساري خلال تصريحاته، بعد الفوز بالدوري الأوروبي على حساب أرسنال: "أنا حزين، إنه لاعب عظيم ويستطيع تحقيق المزيد، هو شخص مميز ولاعب رائع".
وأضاف: "أنا سعيد جدًا بتحقيقي البطولة الأولى ولكن الأهم هو النادي، استحقينا هذا اللقب بعد معاناة في يناير & فبراير، تأهلنا لدوري الأبطال أيضًا، أنا سعيد جدًا".
وأردف بالحديث عن المباراة: "الشوط الأول كان صعبًا، لا تنسوا أنها المباراة رقم 64 لنا هذا الموسم، طلبت من اللاعبين بين الشوطين اللعب بشجاعة أكثر ونلعب برتم أسرع، اللاعبين قدموا مستوى رائع في الشرط الثاني ولعبنا كرة قدم جميلة، حققنا اللقب وأمتعنا الجماهير".
واختتم في هذا السياق: "هازارد لاعب عظيم ولكن تحتاج لشهرين أو 3 لتفهمه كشخص، ولكن حينما تفهمه تعرف بأنه رجل رائع أيضًا، كنت أعرف بأنه يريد أن يغادر وأنا أحترم قراره".
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