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ساري ينفي رحيله عن تشيلسي

الخميس 30/مايو/2019 - 12:51 ص
ساري ينفي رحيله عن تشيلسي
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عمر عبدالعزيز
 
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أوضح الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه غدًا سأتحدث مع النادي ليعرف ما يحتاج لتطويره، حيث أن لديه عقد لسنتين هنا، والناس جعلوه مدربًا لأندية يوفنتوس وميلان وروما بالدوري الإيطالي، ولكن هذا فقط في الصحف.

وقال ساري في تصريحات صحفية بعد الفوز بالدوري الأوروبي على حساب أرسنال: "جماهير نابولي لا تريدك أن تذهب ليوفنتوس؟ هم يعرفون حبي لهم، ولكن أحيانًا هذه المهنة تقودك لمسار آخر، هم يعرفون بأنني غادرت إيطاليا إحترامًا لهم العام الماضي".

وأضاف: "أنا سعيد بمباركة نابولي لي، جماهير نابولي تعرف حبي لهم، أود أن اهديهم هذا الفوز ثم أود أن أهدي لاعبيني المصابين الذين لم يتمكنوا من اللعب اليوم".

وواصل: "حظينا بموسم جيد جدًا، لقد انهينا الموسم في المركز الثالث وخسرنا نهائي بركلات ترجيح بعد فوز على ليفربول & توتنهام، لم نخسر أي مباراة في الدوري الأوروبي وحققناه، لم يكن موسمًا سهلًا ولكنني لاحظت تغيرًا في هذا الفريق منذ فبراير، بدأت أشعر بأنه فريقي".
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