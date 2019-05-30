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بيدرو: لدي شعور لا يصدق.. وكنا الفريق الأفضل في البطولة

الخميس 30/مايو/2019 - 12:06 ص
بيدرو: لدي شعور لا يصدق.. وكنا الفريق الأفضل في البطولة
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد بيدرو رودريجيز، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه يمر بشعور لا يصدق، بعد أن حقق مع الفريق بطولة الدوري الأوروبي على حساب فريق أرسنال بعد الفوز 4-1.

وقال بيدرو في تصريحات صحفية: "حققت لقب أوروبي آخر وسجلت هدف في نهائي أوروبي آخر، أنا سعيد جدًا بتحقيق اللقب وأعتقد اننا استحقينا ذلك لأننا نحن الفريق الأفضل في البطولة".

وبسؤال بيدرو عن مستقبل زميله بالفريق إيدين هازاردن قال: "أنا سعيد جدًا من أجله وأتمنى له التوفيق، هو اللاعب الأفضل".
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