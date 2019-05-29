سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29/5/2019

استقر سعر الدرهم الإماراتي في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 29-5-2019، في التراجع وسجل بنك عودة أعلى سعر للشراء بنحو 4.59 جنيها، بينما سجل البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع بقيمة 4.59 جنيها، لتصبح أسعار صرف الدرهم الإماراتي وفقا لأخر تحديث كالتالي:





سعر الدرهم الاماراتى في البنوك اليوم





سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي

4.57 جنيها للشراء

4.60 جنيها للبيع





سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان

4.48 جنيها للشراء

4.70 جنيها للبيع





سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر

4.57 جنيها للشراء

4.60 جنيها للبيع





سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى

4.57 جنيها للشراء

4.61 جنيها للبيع





سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية

4.55 جنيها للشراء

4.60 جنيها للبيع