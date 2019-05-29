إياد نصار يكشف صعوبات تجسيد ظابط إسرائيلي بالرغم من أصوله الفلسطينية! (صور)

كشف الفنان إياد نصار، عن صعوبات تجسيده لشخصية ظابط إسرائيلي بالرغم من أصوله الفلسطينية وانه مؤمن بالقضية الفلسطينية وغير متعاطف مع العدو مشيرا الي انه حاول تجسيد هذه الشخصية بتفاصيلها.





وأضاف "نصار" خلال المؤتمر الصحفي لفيلم "الممر" ان الفيلم مغامرة مميزة بمشاركة المنتج هشام عبد الخالق وشريف عرفة وفريق عمل الفيلم وحرص علي توجيه الشكر لهم.





فيلم "الممر" يشارك فى بطولته الفنان أحمد عز وهند صبرى وأحمد صلاح حسنى وأحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبى ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حجازى ومحمد البياع وغيرهم، وهو قصة أمير طعيمة فى أول أعماله السينمائية، ومن إخراج شريف عرفة.



