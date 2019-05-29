تشيلسي أول فريق يتوج ببطولة أوروبية كبري "بدون هزيمة" منذ 11 عامًا
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:15 م
علاء خليف
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توج فريق تشيلسي بلقب الدوري الأوروبى للمرة الثانية فى تاريخه، بعد تحقيقه فوزا عريضا على نظيره فريق أرسنال بنتيجة 4 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الأولمبى"، فى باكو عاصمة اذربيجان، بالمباراة النهائية.
- وأصبح تشيلسي أول فريق يتوج ببطولة أوروبية كبرى دون خسارة أي مباراة، وذلك منذ فوز مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا 2007-2008 دون أي هزيمة.
ويعتبر هذا اللقب الأوروبي السادس في تاريخ تشيلسي بعدما توج كأس الكؤوس الأوروبية مرتين عامي 1971، 1998، ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2012، وكأس السوبر الأوروبي 1998، ولقب سابق للدوري الأوروبي عام 2013.
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