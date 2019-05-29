الدولار الكندي يسجل أدنى مستوى في 2019

سجل الدولار الكندي أدني مستوي في 5 أشهر أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد قرار البنك المركزي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 1.75 بالمئة.





وأوضح المركزي الكندي أن هناك أدلة متزايدة على أن التباطؤ الاقتصادي كان مؤقتًا وأن النمو سيتسارع في الربع الثاني من العام الجاري، مما يشير إلى أن البنك لا ينوى خفض معدلات الفائدة.





وجاءت تصريحات المركزي الكندي على عكس توقعات المستثمرين الذي يرون إمكانية خفض معدلات الفائدة في ظل المخاوف الاقتصادية نتيجة للتوترات التجارية.





ومن المقرر الإفصاح عن بيانات النمو الاقتصادي في كندا عن الربع الأول من العام الجاري يوم الجمعة المقبل.





وبحلول الساعة 8:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الكندي بنحو 0.1 بالمئة أمام الدولار الأمريكي ليسجل 1.3512 دولار كندي بعد أن سجل مستوى 1.3547 دولار في وقت سابق من التعاملات هو الأدنى منذ 3 يناير الماضي.