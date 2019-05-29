تعرف على علامات ليلة القدر .. قد تصادف إحداها الليلة

وقد يصادف اليوم ليلة 25 من شهر رمضان الكريم ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ظهور علامات ودلائل يدركها المؤمنون والعارفون والأتقياء والصالحون، وقد وردت في بيان تلك العلامات أحاديث شريفة، نستعرضها في الصفحات التالية:









العلامة الأولى .. تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها شمس ليلة القدر





قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها طست حتى ترتفع) - رواه مسلم.





وقيل لكثرة نزول وصعود وحركة الملائكة فيها فتستر بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء وشعاع الشمس.









العلامة الثانية .. يطلع القمر فيها مثل (شق جفنة) قمر ليلة القدر





ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة) - رواه مسلم





(الشق): هو النصف شق الشيء نصفه.





و(الجفنة): القصعة.







