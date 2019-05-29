توريد ٦١ ألف و٣٧٩ طن قمح لصوامع أسوان
الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:26 م
فتح الله رضوان
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تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، موقف توريد محصول القمح لموسم 2019، والذى وصل إجمالى الكميات الموردة فيه من الأقماح للصوامع والشون بنطاق المحافظة حتى الآن إلى 61 ألف و379 طن.
وقد كلف محافظ أسوان مسئولى الزراعة بالإستمرار فى تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز والمدن لإستكمال إستلام الكميات الموردة من القمح وتفادى أى عقبات بهدف سرعة تخزينها فى الصوامع والشون المخصصة لها.
لافتًا بأن تنفيذ ذلك يأتى متواكبًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بالجودة العالية المطلوبة.
هذا فيما أوضح المهندس عاطف حسن مدير عام مديرية الزراعة بأسوان بأن الكميات التى تم توريدها شملت 4815 طن بصومعة أسوان و909 طن بشونة كوم أمبو و20 ألف و778 طن بصومعة إدفو، بجانب 34 ألف و877 طن بصومعة المفالسة.
مشيرًا بأن الموسم الحالى بدأ منذ منتصف إبريل الماضى ويستمر حتى نهاية مايو الجارى، ومن المتوقع توريد 75 ألف طن من الأقماح يتم حصادها من المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل زمام المحافظة بإجمالى 56 ألف و340 فدان وبمتوسط 18 أردب للفدان.
وقد كلف محافظ أسوان مسئولى الزراعة بالإستمرار فى تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز والمدن لإستكمال إستلام الكميات الموردة من القمح وتفادى أى عقبات بهدف سرعة تخزينها فى الصوامع والشون المخصصة لها.
لافتًا بأن تنفيذ ذلك يأتى متواكبًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بالجودة العالية المطلوبة.
هذا فيما أوضح المهندس عاطف حسن مدير عام مديرية الزراعة بأسوان بأن الكميات التى تم توريدها شملت 4815 طن بصومعة أسوان و909 طن بشونة كوم أمبو و20 ألف و778 طن بصومعة إدفو، بجانب 34 ألف و877 طن بصومعة المفالسة.
مشيرًا بأن الموسم الحالى بدأ منذ منتصف إبريل الماضى ويستمر حتى نهاية مايو الجارى، ومن المتوقع توريد 75 ألف طن من الأقماح يتم حصادها من المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل زمام المحافظة بإجمالى 56 ألف و340 فدان وبمتوسط 18 أردب للفدان.
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