رد فعل غير لائق من أحمد رزق بعد مقلب "رامز في الشلال"

وقع الفنان الكوميدي أحمد رزق، ضحية برنامج المقالب الشهير "رامز في الشلال"، الذي يقوم بتقديمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان المبارك على فضائية MBC مصر.





وقام أحمد رزق بالبصق على الأرض بعد مقلب رامز وقال له "يا عم اجرى بقى".





ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.