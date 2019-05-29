لبنان تطلب إستيراد أسرة خشبية ولعب أطفال بـ 300 ألف دولار من مصر

أعلن مكتب التمثيل التجاري المصري في بيروت برئاسة دكتورة منى وهبة، عن توفير فرص للشركات المصرية لتصدير أسرة خشبية بقيمة 200 ألف دولار ولعب أطفال بقيمة ١٠٠ ألف دولار، إلى لبنان ليبلغ إجمالي الصفقتين 300 ألف دولار.





يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة التمثيل التجاري المصري لتنمية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.