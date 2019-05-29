ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لبنان تطلب إستيراد أسرة خشبية ولعب أطفال بـ 300 ألف دولار من مصر

الأربعاء 29/مايو/2019 - 07:34 م
لبنان تطلب إستيراد أسرة خشبية ولعب أطفال بـ 300 ألف دولار من مصر
ميناء تجاري
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
أعلن مكتب التمثيل التجاري المصري في بيروت برئاسة دكتورة منى وهبة، عن توفير فرص للشركات المصرية لتصدير أسرة خشبية بقيمة 200 ألف دولار ولعب أطفال بقيمة ١٠٠ ألف دولار، إلى لبنان ليبلغ إجمالي الصفقتين 300 ألف دولار.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة التمثيل التجاري المصري لتنمية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
Advertisements
المزيد عن: الفرص التصديرية التصدير للبنان الاقتصاد المصرى الاستيراد والتصدير اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان