تنظيم منتدى اقتصادي.. كل ما تريد معرفته عن قمة روسيا أفريقيا

تستضيف مدينة سوتشي، يوم 24 أكتوبر القادم، قمة روسيا أفريقيا تحت الرئاسة المشتركة لكل من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، حيث ذكرت وزارة الخارجية أن هذا الحدث يُعد الأول من نوعه على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، وأنه سيجمع قادة جميع دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى رؤساء كبرى التجمُعات والمنظمات الإقليمية الفرعية، لذا تقدم " الفجر "، أبرز المعلومات عن قمة روسيا افريقيا، وذلك عبر السطور التالية.

تبادل العلاقات مع الدول الأفريقية

سوف تركز القمة على حالة وآفاق علاقات روسيا مع الدول الأفريقية، وتنمية التعاون السياسي والاقتصادي والفني والثقافي.

تعزيز الاستقرار الإقليمي

كما سيتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.

التعاون الروسي الأفريقي

ومن المتوقع أن يتبنى الاجتماع إعلانًا سياسيًا حول المجالات الرئيسية للتعاون الروسي الأفريقي.

كما سيفتتح رئيسا مصر وروسيا، منتدى اقتصادي، يُعقد في إطار الفعاليات رفيعة المستوى بمشاركة المسؤولين الروس والأفارقة وممثلي كبرى الشركات.

اتفاقيات استثمارية

وسيسفر المنتدى عن التوقيع على حزمة هامة من الاتفاقيات في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

تطوير التفاعل مع البلدان

كما أن القمة ستركز اهتماما خاصا لحالة وآفاق علاقات روسيا مع بلدان القارة الأفريقية، وتطوير التفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية".

وتركز القمة على حالة وآفاق علاقات روسيا مع الدول الأفريقية، وتنمية التعاون السياسى والاقتصادى والفني والثقافي.

ومن المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع حزمة اتفاقيات وبروتوكولات مهمة فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.