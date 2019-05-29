عاجل.. نجم الأهلي يوقع للزمالك (تعرف على التفاصيل)
الأربعاء 29/مايو/2019 - 06:02 م
أميرة حماد
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وقع عمرو جمال مهاجم الفريق الأول للنادي الأهلي، على عقود انضمامه للزمالك منذ أيام قليلة.
حيث تواجد مهاجم الأهلي، بالتدريبات الأخيرة لفريق الزمالك بستاد برج العرب قبل مواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدراليه التى انتهت بالفوز الفريق الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية.
وتواجد عمرو بالمدرجات مرتدى كاب للتخفى عن أنظار الجماهير، وتمت عقد جلسة خاصة بينه وبين أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك وتم التوقيع على عقود الانتقال.
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