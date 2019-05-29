ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس “الآن في دمياط وبني سويف” وكيفية التظلم على النتيجة

الأربعاء 29/مايو/2019 - 05:58 م
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس “الآن في دمياط وبني سويف” وكيفية التظلم على النتيجة
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ينتظر الجميع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس، وسوف يتم إعلان النتيجة فور انتهاء تصحيح أوراق الامتحان ورصد الدرجات في المحافظات التي لم تظهر بها النتيجة بعد، ومن المقرر رفعها إلى موقع النتائج وسنوافيكم بالروابط فور ظهورها، وكذلك طريقة الحصول على نتائج الطلاب والاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي لجميع الطلبة.

وحسب اللوائح والقوانين السارية بجمهورية مصر العربية، لا يتم إعلان نتيجة الاعدادية إلا بعد اعتمادها من قبل المحافظين، كذلك فقد تم إنشاء لجنة بمستشفى 57357 حتى يتمكن الطلبة هناك من آداء الامتحانات دون عوائق ومع الحصول على الرعاية الطبية الكاملة بإنشاء لجنة خاصة هناك.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019

انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من آداء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، ونترقب ظهور شهادة الصف الثالث الإعدادي في العديد من المحافظات، وفي هذا المقال ننشر لكم طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، كما يمكنكم ترك تعليق على هذا المقال  برقم الجلوس وسنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها.


نتائج الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني بني سويف “ظهرت”
نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني دمياط. “ظهرت”
نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني السويس “ظهرت”.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني القاهرة ظهرت
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019- محافظة الجيزة ظهرت.
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة القليوبية آخر الاسبوع الجاري.
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة الأسكندرية ظهرت.
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة البحيرة آخر الاسبوع.
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة كفر الشيخ  ظهرت
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة الدقهلية آخر الاسبوع.
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة الأقصر آخر الاسبوع.

توزيع درجات المواد للصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني

ونود أن نحيط سيادتكم علماً بأنه لاحتساب النسبة المئوية تحتاج إلى أن تعرف توزيع درجات المواد الدراسية للشهادة الإعدادية:

المادةالحد الأدنى للنجاحمجموع الدرجات
اللغة العربية4080
اللغة الانجليزية3060
الدراسات الاجتماعية2040
الرياضيات3060
العلوم2040
المجموع140280

طريقة احتساب النسبة المئوية للمجموع

يتم إجراء عملية حسابية بسيطة وإحدى الطرق هي:

مجموع الطالب ÷ المجموع الكلي × 100 ÷ 100 = النسبة المئوية للطالب مع تقريبها لأقرب 100


التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية

يمكن التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة.

سداد 20 جنيها عن كل مادة في أحد فروع بنك مصر، على حساب المجموعات المدرسية.

اضغط هنا للحصول على الطلب وتحريره بالبيانات اللازمة.

يتم إرفاق الطلب التالي بعد تحريره مع صورة من إيصال الدفع.

قم بارسال الطلب إلى البريد الألكتروني  التالي بالنسبة لطلبة محافظة القاهرة: [email protected]

3- سيتم ملأ بعض البيانات بواسطة شئون الطلبة بالمديرية التعليمية.

2- يجب إرسال رقم تليفون أرضي للاتصال بك وترتيب موعد معك للحضور إلى المديرية ولا تنسى أن تأخذ معك جميع المستندات الأصلية.

3- يجب أن تكون ولي الأمر الشرعي للطالب، وإن لم تكن كذلك يجب أن يكون معك توكيل من ولي الأمر الشرعي للطفل.
Advertisements
المزيد عن: نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الاعدادية نتيجة اعدادي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان