نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس “الآن في دمياط وبني سويف” وكيفية التظلم على النتيجة

ينتظر الجميع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس، وسوف يتم إعلان النتيجة فور انتهاء تصحيح أوراق الامتحان ورصد الدرجات في المحافظات التي لم تظهر بها النتيجة بعد، ومن المقرر رفعها إلى موقع النتائج وسنوافيكم بالروابط فور ظهورها، وكذلك طريقة الحصول على نتائج الطلاب والاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي لجميع الطلبة.





وحسب اللوائح والقوانين السارية بجمهورية مصر العربية، لا يتم إعلان نتيجة الاعدادية إلا بعد اعتمادها من قبل المحافظين، كذلك فقد تم إنشاء لجنة بمستشفى 57357 حتى يتمكن الطلبة هناك من آداء الامتحانات دون عوائق ومع الحصول على الرعاية الطبية الكاملة بإنشاء لجنة خاصة هناك.





نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019





انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من آداء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، ونترقب ظهور شهادة الصف الثالث الإعدادي في العديد من المحافظات، وفي هذا المقال ننشر لكم طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، كما يمكنكم ترك تعليق على هذا المقال برقم الجلوس وسنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها.









نتائج الشهادة الاعدادية 2019





نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني بني سويف “ظهرت”

نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني دمياط. “ظهرت”

نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني السويس “ظهرت”.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني القاهرة ظهرت

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019- محافظة الجيزة ظهرت.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة القليوبية آخر الاسبوع الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة الأسكندرية ظهرت.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة البحيرة آخر الاسبوع.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة كفر الشيخ ظهرت

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة الدقهلية آخر الاسبوع.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 – محافظة الأقصر آخر الاسبوع.





توزيع درجات المواد للصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني





ونود أن نحيط سيادتكم علماً بأنه لاحتساب النسبة المئوية تحتاج إلى أن تعرف توزيع درجات المواد الدراسية للشهادة الإعدادية:





المادة الحد الأدنى للنجاح مجموع الدرجات اللغة العربية 40 80 اللغة الانجليزية 30 60 الدراسات الاجتماعية 20 40 الرياضيات 30 60 العلوم 20 40 المجموع 140 280



