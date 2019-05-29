عاجل.. الشركة المتحدة تصدر بيانا بعد منع "تايم سبورت" من تصوير استاد الدفاع الجوى
الأربعاء 29/مايو/2019 - 05:54 م
الفجر الرياضي
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أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانا حول منع أحمد مجاهد لفريق قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوى ، رغم الحصول على التصريحات اللازمة ، وجاء نص البيان على النحو التالى:
"فوجئت الشركة المتحدة وقناة تايم سبورت بمنع فريق عمل القناة من تصوير ستاد الدفاع الجوى رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة ، إلا أن السيد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة والذى تصادف وجوده فى مقر الاستاد خلال عملية التصوير اتخذ إجراءات متعسفة ضد فريق تايم سبورت ، ومنع فريق التصوير من استكمال مهمته التى تصب فى مصلحة بطولة كأس الأمم الإفريقية ، وتساهم فى عمليات التسويق والدعاية للبطولة ولمصر فى إفريقيا والعالم .
اللافت للانتباه أن هذا التعسف من قبل السيد أحمد مجاهد تم عمدا وبالمخالفة لكل التصاريح التى حصلت عليها تايم سبورت ، إذ قامت القناة بتصوير خمسة ستادات أخرى هى ستادات القاهرة والكلية الحربية والسويس والإسماعيلية والإسكندرية، كما حصلت من القوات المسلحة على كافة التصاريح والتصديقات اللازمة لتصوير ستاد الدفاع الجوى .
وإزاء هذا الموقف غير المبرر من أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة تعلن الشركة المتحدة وإذ تعرب الشركة عن استياءها من هذا الحدث ، وتتساءل عن موقف اللجنة المنظمة واتحاد الكرة من هذا الإجراء ، فإن الشركة تعلن عن :
أولا – تعليق تصوير ستاد الدفاع الجوى لحين تقديم توضيح رسمى من اللجنة المنظمة للبطولة.
ثانيا- وقف الحملات الإعلامية للجنة المنظمة حتى توضيح موقف عضو اتحاد الكرة من تصوير ستاد الدفاع الجوى لحين توضيح الأمر بشكل نهائى وتحديد الصلاحيات ، وننتظر النتائج .
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