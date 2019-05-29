تلفزيون اسرائيلي: المانيا تسعى للتوسط في صفقة تبادل الاسرى

كشفت مصادر فلسطينية، النقاب عن أن قياديا كبيرا في كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" كان متواجدا في القاهرة خلال جولة التصعيد الأخيرة بداية الشهر الجاري في قطاع غزة.





وقالت المصادر لـ "i24News" الاسرائيلي إن القيادي مروان عيسى، قائد كتائب "القسام" في قطاع غزة، رافق يحيى السنوار في زيارته الأخيرة الى القاهرة، لبحث ملف التهدئة وكذلك إمكانية عقد صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.





وأشارت ذات المصادر إلى أن تواجد عيسى تزامن مع تواجد اربعة من قيادات "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، برئاسة بهاء أبو العطا، مسؤول "السرايا" في غزة الذي تتهمه إسرائيل بمحاولة تنفيذ هجمات مؤخرا من غزة.



