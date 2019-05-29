الأورمان توزع 600 شنطة رمضان على أهالي القرى الأكثر احتياجًا بسوهاج

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أعلنت جمعية الأورمان أنها بالتعاون مع بنك القاهرة، تم توزيع عدد (600) كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر إحتياجًا فى محافظة سوهاج، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة في قلوبهم.



واوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية أن التوزيع تم فى قرية العزبة والعرب مركز أخميم، وقرى الحريدية وبناويط وبني هلال والنزلة مركز المراغة، وقرى الواقات والسكساكة مركز طما بمحافظة سوهاج.



وأكد اللواء ممدوح أن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع كل المؤسسات الاقتصادية المصرية العريقة لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية مؤكدا على أن التعاون مع بنك القاهرة وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الانسانى في خدمة غير القادرين في ربوع مصر وبخاصة في القرى والنجوع في كل المحافظات المصرية.



وأشار اللواء ممدوح شعبان أن كرتونة رمضان تحتوى على مايقرب من 15 كيلو جرام من المواد التموينية حيث تشمل الكرتونة الواحدة ( 4 ك ارز – 2 ك مكرونة – 3 ك سكر – 1 ك عدس – 1 ك فول – 1 ك بلح - علبه سمن 1.500 ك - ¼ كيلو شاى وعلبة صلصة 380 جم)، وأن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة.



يذكر ان توزيع كراتين المواد الغذائية فى شهر رمضان يأتى ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة الى امداد الأسر الغير قادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان فى صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية فى رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء فى بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحى عقب عيد الأضحى المبارك.