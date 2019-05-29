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مدير تعليم الإسماعيلية: مدرستان تدخلان الخدمة الكترونياً اليوم

الأربعاء 29/مايو/2019 - 02:35 م
مدير تعليم الإسماعيلية: مدرستان تدخلان الخدمة الكترونياً اليوم
الدكتور خالد خلف قبيصي
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هشام إسماعيل
 
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أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، ان اليوم الأربعاء، شهد أداء طلاب الصف الأول الثانوي بمدرستي التل الكبير الثانوية بنات والتل الكبير الثانوية بنين امتحان مادة التاريخ اليكترونيا للمرة الأولى منذ بدء الامتحانات ليتقلص عدد المدارس التى تؤدى الامتحانات ورقيا لأسباب تقنية الي 4 مدارس من إجمالي 45 مدرسة علي مستوى المحافظة.

ويؤدى الامتحان 8012 طالب وطالبة علي مستوى الإدارات التعليمية الثمانية وتنتهي الامتحانات يوم السبت القادم الأول من يونيو وشهد امتحان التاريخ اليوم حالة من الرضا بين الطلاب عن أسئلة الامتحان التي جاءت أغلبها اختيارية وفِي مستوي الطالب المتوسط وأغلب جزئياته من الكتاب المدرسي حيث لم تتلقي غرفة العمليات بالمديرية والإدارات اي شكاوى بشان صعوبة الامتحان.
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