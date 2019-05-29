الأسهم القيادية تصعد ببورصة البحرين 0.18% بختام الجلسة

ارتفعت بورصة البحرين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بصورة هامشية بدعم من أسهم قيادية، لتسجل الصعود الرابع على التوالي.





وبنهاية التعاملات، صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.18 بالمائة، إلى المستوى 1430.14 نقطة، محققاً مكسباً قدره 2.55 نقطة، توافقاً مع الجلسة الماضية.













ونقصت حجم التداولات إلى نحو 2.613 مليون سهم وتدفقت السيولة إلى 611.9 ألف دينار، مقابل 5.671 مليون سهم، بسيولة إجمالية وصلت إلى 1.199 مليون دينار.





وسجل رأس المال السوقي للبورصة بجلسة اليوم نحو 8.870 مليار دينار، مقابل نحو 8.854 مليار دينار بالجلسة الماضية، بربح قيمته 16 مليون دينار.





وكان أبرز الأسهم الصاعدة الأهلي المتحد 0.61 بالمائة، والبحرين للاتصالات "بتلكو" 0.29 بالمائة.





فيما تراجع سهم مصرف السلام 1.18 بالمائة، وترافكو 0.64 بالمائة.





وقاد الصعود، قطاع البنوك بنسبة وصلت إلى 0.30 بالمائة، تبعه قطاع الخدمات بنحو 0.14 بالمائة، في حين تراجع قطاع التأمين 0.35 بالمائة.