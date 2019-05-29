الزمالك يطيح بكريستيان جروس ويتمسك بمعاونيه

تمسك رئيس نادي الزمالك ببقاء أيمن عبد العزيز وأمير عزمي مجاهد مع الجهاز الفني الجديد للفريق وغلق الباب على رحيلهما بشكل نهائي.

ويرحل السويسري كريستيان جروس عن تدريب الزمالك بعد مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم 30 مايو الجاري لينتهي عقده مع الفريق بشكل رسمي.

ويرغب رئيس الزمالك في بقاء الثنائي عبد العزيز وأمير عزمي في الفترة المقبلة مع خالد جلال لثقته في قدرات الثنائي وقربهما من اللاعبين.

وتوج الزمالك مؤخرًا ببطولة الكونفدرالية الافريقية على حساب نهضة بركان المغربي مع السويسري كريستيان جروس.

ورفض مسئولو الزمالك التجديد لجروس وقرروا بشكل رسمي رحيله عن الفريق بعد نهاية عقده للتحفظ على بعض الأمور الفنية.