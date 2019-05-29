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عاجل. تراجع جديد للدولار في 5 بنوك اليوم الأربعاء.. تعرف عليهم

الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:28 م
عاجل. تراجع جديد للدولار في 5 بنوك اليوم الأربعاء.. تعرف عليهم
اسعار الدولار اليوم في مصر
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تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه صباح أمس الثلاثاء، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى، وبذلك يواصل الدولار حالة التراجع التي يشهدها خلال تعاملات الفترة الماضية.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع، وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس قرشا واحدا إلى 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك البركة قرشا واحدا إلى 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع، وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.83 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.


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