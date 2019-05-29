ضبط سيدة اشتركت مع عاطلين في سرقة 40 ألف جنيه من شقة جارتها بالمرج



وبمواجهة المتهمين وهما عاطلين أقرا بأن ربة منزل "م. أ" هي من قامت بتحريضهما على سرقة الشقة وأخبرتهما بمواعيد خروج أصحابها ومكان الأموال واتفقت معهم على تقسيم المسروقات فيما بينهم، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهمة وبسؤالها أنكرت تحريضها المتهمين على السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من القبض على عاطلين لسرقتهما 40 ألف جنيه ومصوغات ذهبية من داخل شقة سكنية بالمرج.