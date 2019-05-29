ضبط سيدة اشتركت مع عاطلين في سرقة 40 ألف جنيه من شقة جارتها بالمرج
الأربعاء 29/مايو/2019 - 01:22 م
داليا عادل
Advertisements
Advertisements
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على ربة منزل اشتركت مع عاطلين في سرقة 40 ألف جنيه من شقة جارتها بمنطقة المرج.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من القبض على عاطلين لسرقتهما 40 ألف جنيه ومصوغات ذهبية من داخل شقة سكنية بالمرج.
وبمواجهة المتهمين وهما عاطلين أقرا بأن ربة منزل "م. أ" هي من قامت بتحريضهما على سرقة الشقة وأخبرتهما بمواعيد خروج أصحابها ومكان الأموال واتفقت معهم على تقسيم المسروقات فيما بينهم، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهمة وبسؤالها أنكرت تحريضها المتهمين على السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
وبمواجهة المتهمين وهما عاطلين أقرا بأن ربة منزل "م. أ" هي من قامت بتحريضهما على سرقة الشقة وأخبرتهما بمواعيد خروج أصحابها ومكان الأموال واتفقت معهم على تقسيم المسروقات فيما بينهم، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهمة وبسؤالها أنكرت تحريضها المتهمين على السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
Advertisements
المزيد عن: سرقه تشكيل عصابى المرج
- القبض على ٣ عاطلين انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالمرج
- حبس عاطلين لاتهامهما بالسرقة في بدر
- القبض على عاطلين سرقا 160 علبة سجائر من داخل محل بمنطقة عابدين
- حبس عاطلين لسرقتهم الدرجات البخارية بالسلام
- حبس عاطلين لاتهامهما بكسر باب شقة ومحاولة سرقتها بالمطرية
- تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بمصر القديمة 15 يوما
- القبض على عاطلين لسرقتهم هواتف المحمول بحدائق القبة
- ضبط عاطلين لسرقتهما الدرجات البخارية بالبساتين
- "تبول فعذبته حتى الموت".. تجديد حبس مسنة لقتلها حفيدها بدار السلام