سنة مع إيقاف التنفيذ للمتهمين في مصرع تلميذ داخل بالوعة مدرسة بالغربية





أسدلت اليوم الأربعاء، محكمة جنح مستأنف كفر الزيات بمحافظة الغربية، الستار على قضية مصرع تلميذ داخل بالوعة المدرسة الشهر قبل الماضى.





حيث قضت محكمة جنح مستأنف كفر الزيات بالحكم على الـ 3 مسئولين بالمدرسة بسنة مع إيقاف التنفيذ، كذلك تأييد حكم البراءة على المتهم الرابع.





وكانت محكمة كفر الزيات قد أجلت أمس الثلاثاء القضية لجلسة اليوم للنطق بالحكم على 3 مسؤولين في مدرسة بنوفر الابتدائية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة كفر الزيات، في واقعة مصرع تلميذ داخل بالوعة المدرسة الشهر الماضي، إلى غدا الأربعاء، للنطق بالحكم.





وشهدت الجلسة قبل الماضية، تقديم أسرة الطفل تصالح مع المتهمين الـ 3 وتقديم ما يثبت ذلك إلى هيئة المحكمة، والتى قررت مع أول جلسة استئناف على الحكم بتأجيل القضية إلى 22 مايو الجاري للنطق بالحكم.





وكانت محكمة جنح كفر الزيات، قررت في ابريل الماضي، حبس مدير المدرسة "إبراهيم. ا." سنتين وكفالة 10 آلاف جنيها، ومدرس مادة التربية الرياضية بالمدرسة "محمد. ع"، حبس 6 سنوات و10 آلاف جنيها كفالة، بينما قررت حبس "محمد. ح" وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيها، وبراءة " الدسوقي" المشرف العام، غير أن المتهمين تقدموا باستئناف على الحكم الصادر ضدهم.





وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بسقوط الطفل محمد عمرو بهنسي، تلميذ بالصف الأول الابتدائي، داخل بالوعة صرف في مدرسة قرية بنوفر الابتدائية، ووفاته داخلها، وتم استدعاء المتهمين ووجهت لهم نيابة كفر الزيات برئاسة إسلام عبد السميع، تهمة الإهمال في مباشرة أعمالهم وعدم توفير إجراءات الأمن والسلامة والإشراف على التلاميذ داخل المدرسة ما تسبب في مصرع الطفل بعد سقوطه في بالوعة الصرف الصحي بالمدرسة، وذلك خلال حصة التربية الرياضية، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



