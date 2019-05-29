"العمرة" سر غياب محمد شريف عن تدريب الأهلي
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:54 ص
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن محمد شريف لاعب الفريق حصل على إذن للسفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة على أن يعود للمشاركة في المران الجماعي نهاية الأسبوع الجاري.
وغاب شريف عن المشاركة في مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش بسبب سفره إلى السعودية على أن يعود للتدريبات عقب عودته وانتهاء الإجازة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني.
ويؤدي الأهلي تدريباته تحت قيادة مارتن لاسارتي والذي سعى إلى تصويب بعض الأخطاء وتطبيق بعض الجمل الفنية التي يرغب في تنفيذها بشكل عملي خلال المباريات الرسمية.
Advertisements
المزيد عن: محمد شريف صفقات الاهلي العمرة اخبار الاهلي أداء مناسك العمرة
- مؤمن زكريا وحسام غالي يغيبان عن مران الأهلي
- إكرامي يعود لتدريبات الأهلي.. وأبوالعلا يقود التدريبات البدنية
- محمود علاء يستغل "راحة" الزمالك لأداء العمرة
- حسين الشحات في السعودية غدا لأداء مناسك العمرة
- اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للقمة
- إسلام محارب يعود لتدريب الأهلي
- لاسارتي يخصص فقرة في مران الأهلي للتصويب على المرمى
- جلسة تنسيقية في الأهلي استعدادا للفترة المقبلة
- شريف يتغيب عن مران الأهلي بسبب العمرة